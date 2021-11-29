"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса

Макконахи: Что я собираюсь делать? Я собираюсь продолжать работать и вкладывать полученные деньги, поддерживая предпринимателей Фото: ЕРА

Актер заявил, что изучил политику, поэтому решил не баллотироваться в губернаторы Техаса, как говорил об этом ранее.

"Являясь простым ребенком, который родился в маленьком городке Увальде (Техас), мне никогда не приходило в голову, что когда-нибудь меня будут рассматривать как политическое руководство. Это унизительный и вдохновляющий путь, над которым стоит задуматься. Это также путь, которым я решив в данный момент не идти, - сказал он. – Что я собираюсь делать? Я собираюсь продолжать работать и вкладывать полученные деньги, поддерживая предпринимателей, предприятия и фонды, которые, как я считаю, являются лидерами".

Актер не уточнил, кого намерен поддержать на выборах.