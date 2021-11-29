"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса

Актер заявил, что изучил политику, поэтому решил не баллотироваться в губернаторы Техаса, как говорил об этом ранее.
"Являясь простым ребенком, который родился в маленьком городке Увальде (Техас), мне никогда не приходило в голову, что когда-нибудь меня будут рассматривать как политическое руководство. Это унизительный и вдохновляющий путь, над которым стоит задуматься. Это также путь, которым я решив в данный момент не идти, - сказал он. – Что я собираюсь делать? Я собираюсь продолжать работать и вкладывать полученные деньги, поддерживая предпринимателей, предприятия и фонды, которые, как я считаю, являются лидерами".
Актер не уточнил, кого намерен поддержать на выборах.
November 29, 2021
Макконахи родился в 1969 году в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Первые роли актер сыграл в рекламных роликах. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо", "Интерстеллар", "Джентльмены".
В ноябре 2020 года актер заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас, где он родился, в случае, если политика изменит свои цели.
В апреле 2021 года опрос, проведенный Университетом Техаса в Тайлере и газетой Dallas Morning News, показал, что на выборах губернатора штата за Макконахи готовы проголосовать на 9% больше избирателей, чем за действующего губернатора.
В октябре Макконахи признался, что сомневается в том, что ему реально удастся что-то изменить в случае своего избрания губернатором Техаса.
Выборы губернатора Техаса состоятся в 2022 году, отмечает "WBRC". Сейчас губернатором штата является Грег Эбботт – в прошлом юрист и адвокат.