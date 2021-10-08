Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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"Мешок с крысами". МакКонахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате

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В ноябре 2020 года МаКконахи заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас
В ноябре 2020 года МаКконахи заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас
Фото: ЕРА

Голливудский актер Мэттью МакКонахи сомневается в том, что мог бы реально что-то изменить в случае своего избрания губернатором штата Техас, в котором родился. Об этом он рассказал 7 октября в интервью для подкаста издания New York Times Opinon's Sway.

По словам актера, он мог бы оказать гораздо большее внимание на ситуацию в качестве неформального лидера. Актер подчеркнул, что считает политику "мешком с крысами". 

Также в разговоре Макконахи выразил несогласие с законом, который с 1 сентября вступил в силу в Техасе и запрещает женщинам проводить аборты после шести недель беременности. Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.

Контекст:

МакКонахи родился в 1969 году в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Первые роли актер сыграл в рекламных роликах. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо""Интерстеллар", "Джентльмены". 

В ноябре 2020 года актер заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас, где он родился, в случае, если политика изменит свои цели. В апреле 2021 года опрос, проведенный Университетом Техаса в Тайлере и газетой Dallas Morning News, показал, что на выборах губернатора штата за Макконахи готовы проголосовать на 9% больше избирателей, чем за действующего губернатора. 

Выборы губернатора Техаса состоятся в 2022 году, отмечает "WBRC". Сейчас губернатором штата является Грег Эбботт – в прошлом юрист и адвокат.

Теги: выборы, аборт, Техас, губернатор, Мэттью Макконахи
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