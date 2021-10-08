"Мешок с крысами". МакКонахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате

В ноябре 2020 года МаКконахи заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас Фото: ЕРА

По словам актера, он мог бы оказать гораздо большее внимание на ситуацию в качестве неформального лидера. Актер подчеркнул, что считает политику "мешком с крысами".

Также в разговоре Макконахи выразил несогласие с законом, который с 1 сентября вступил в силу в Техасе и запрещает женщинам проводить аборты после шести недель беременности. Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.