"Мешок с крысами". МакКонахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате

По словам актера, он мог бы оказать гораздо большее внимание на ситуацию в качестве неформального лидера. Актер подчеркнул, что считает политику "мешком с крысами".
Также в разговоре Макконахи выразил несогласие с законом, который с 1 сентября вступил в силу в Техасе и запрещает женщинам проводить аборты после шести недель беременности. Закон не делает исключений для случаев изнасилования или инцеста.
МакКонахи родился в 1969 году в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Первые роли актер сыграл в рекламных роликах. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо", "Интерстеллар", "Джентльмены".
В ноябре 2020 года актер заявил, что мог бы баллотироваться на должность губернатора штата Техас, где он родился, в случае, если политика изменит свои цели. В апреле 2021 года опрос, проведенный Университетом Техаса в Тайлере и газетой Dallas Morning News, показал, что на выборах губернатора штата за Макконахи готовы проголосовать на 9% больше избирателей, чем за действующего губернатора.
Выборы губернатора Техаса состоятся в 2022 году, отмечает "WBRC". Сейчас губернатором штата является Грег Эбботт – в прошлом юрист и адвокат.