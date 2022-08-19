Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене

Она не уточнила, когда были сделаны фото.

Контекст:

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Мария-Барбара (1997) – единственная дочь артиста. Ее мать – Светлана Бабийчук. Они с Кузьмой поженились в 1994 году.

В декабре 2019 года дочь артиста вышла замуж. Со своим мужем Виктором она познакомилась во время учебы в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Сейчас она работает врачом-косметологом.