  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео

Украинская певица Оля Полякова 19 февраля в Instagram Stories опубликовала ролик, который сняла во время совместного досуга с младшей дочерью Алисой на заснеженной горке.
"Сегодня вас научу, как ездить на клеенке, если у вас нет санок", – заявила в кадре девятилетняя дочь Поляковой.
На уточняющий вопрос матери, почему у нее нет санок, Алиса Полякова заявила, что "они были, но плохо ездили".
После нескольких неудачных попыток дочери певицы удалось съехать с горки на клеенке.
Ролик размещен на YouTube-канале Glam Wish.
Алиса Полякова (2011) – младшая дочь Поляковой. У нее есть старшая сестра Мария(2005). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.