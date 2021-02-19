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19 февраля, 2021
 
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Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео

Девятилетняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Алиса за неимением санок отправилась кататься с горки на клеенке. По ее словам, санки у нее "были, но плохо ездили".

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Полякова мать двоих дочерей
Полякова – мать двоих дочерей
ото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 19 февраля в Instagram Stories опубликовала ролик, который сняла во время совместного досуга с младшей дочерью Алисой на заснеженной горке.

"Сегодня вас научу, как ездить на клеенке, если у вас нет санок", – заявила в кадре девятилетняя дочь Поляковой.

На уточняющий вопрос матери, почему у нее нет санок, Алиса Полякова заявила, что "они были, но плохо ездили".

После нескольких неудачных попыток дочери певицы удалось съехать с горки на клеенке. 

Ролик размещен на YouTube-канале Glam Wish

ВИДЕО
Видео: Glam Wish / YouTube

Алиса Полякова (2011) – младшая дочь Поляковой. У нее есть старшая сестра Мария(2005). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

Теги: зима, дети, семья, Оля Полякова, Алиса Полякова
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