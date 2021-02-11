"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями

15-летня дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова назвала знакомство бойфренда со своим отцом странным, а с матерью – официальным.

15-летня дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова встречается с бойфрендом Андреем, который младше ее на два месяца, с марта 2020 года. Об этом она рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

По словам дочери артистки, бойфренд знаком с ее родителями, а она – с его. Описывая знакомство Андрея со своим отцом, Маша Полякова назвала его странным, а знакомство с матерью – официальным.

"Он заходит за мной, а папа попросил: "Купи мне кофе, у нас сломалась кофе-машина". А с мамой – он купил фрукты, она с ним поговорила. Сказала все ему, что надо, что не надо. Типа: "Не лезь! Только поцелуи и ничего больше", – поделилась воспоминаниями дочь аристки.

Маша Полякова – старшая дочь Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года она вместе с друзьями организовала группу "Швы". В репертуаре группы на данный момент четыре песни.