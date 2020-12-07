  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала о хейте в школе, рассказала, сколько длится ее роман с бойфрендом и что она намерена уехать на учебу в другую страну.

Маша Полякова: Я человек, который не обращает внимания на хейт Фото: mashapolyakova / Instagram

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша дебютировала как актриса в сериале Sex Insta Zno. Короткую беседу с дочерью певицы показали в "Светской жизни" на "1+1".

В сериале об украинской молодежи Маша Полякова появилась в эпизодической роли самой себя – камео. На премьеру она пришла со своим бойфрендом. По словам Маши Поляковой, ему тоже 15 лет, и их роман длится девять месяцев.

Дочь певицы призналась, что в школе она подвергается хейту.

"Он повсюду. Еще я начала заниматься музыкой, создала свою рок-группу и очень сильный хейт от всех моих знакомых. Но я человек, который не обращает на это внимания", – заявила она.

Маша Полякова рассказала, что намерена учиться после школы в США, в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.

Дочь Поляковой призналась, что в отношениях с мамой ей не нравится, что та забирает телефон на ночь. По словам Маши, она возвращается домой в 22.00, а уже в 22.30 должна отдать телефон маме.

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Видео: Світське життя / YouTube

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее также есть младшая сестра Алиса, родившаяся 5 октября 2011 года.



Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.