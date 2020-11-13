"Гглазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой поделилась снимками своего нового фотосета.

Маша Полякова: Как вы думаете, девушка должна себя занижать, и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их? Фото: mashapolyakova / Instagram

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша разместила в Instagram снимки, для которых позировала с распущенными волосами и с красной помадой.

"Как вы думаете, девушка должна себя занижать, и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?", – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Подписчики прокомментировали фото.

"Куколка. А глазки мамины", – написала golq7.

"Богинюшка", – заявила svitusyapolyakova.

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее также есть младшая сестра Алиса, родившаяся 5 октября 2011 года.



Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.