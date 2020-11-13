"Гглазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша разместила в Instagram снимки, для которых позировала с распущенными волосами и с красной помадой.
"Как вы думаете, девушка должна себя занижать, и свои достоинства, или преподносить и преувеличивать их?", – спросила она.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Куколка. А глазки мамины", – написала golq7.
"Богинюшка", – заявила svitusyapolyakova.
Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее также есть младшая сестра Алиса, родившаяся 5 октября 2011 года.
Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.