Полякова показала, как отрывалась с Кухар и Астафьевой

Украинская певица Оля Полякова показала, как повеселилась в ресторане с балериной Екатериной Кухар и певицей Дашей Астафьевой.

Полякова: Это только начало Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова вечером 3 февраля разместила в Instagram снимки, сделанные на вечеринке, очевидно, посвященной празднованию ее дня рождения.

Среди гостей были балерина Екатерина Кухар, певица Даша Астафьева, фотограф Соня Плакидюк.

"Это только начало", – написала певица.

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17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. День рождения она отметила на Мальдивах.

Полякова родилась в Виннице. Певица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).