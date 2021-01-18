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18 января, 2021
 
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Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ

Выбор профессии пятилетней дочерью герцога и герцогини Кембриджских принцессой Шарлоттой вызвал у ее родителей чувство гордости, пишет New Idea.

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин родила дочь в 2015 году
Герцогиня Кембриджская Кэтрин родила дочь в 2015 году
Фото: ЕРА (архив 2019 года)

Пятилетняя дочь британского принца Уильяма и его жены Кэтрин принцесса Шарлотта мечтает стать медсестрой, когда вырастет. Об этом пишет издание New Idea со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения королевской семьи.

Сообщается, что принцесса Шарлотта уже сейчас демонстрирует проявление заботы о других, поэтому ее родители не удивятся, если во взрослой жизни она действительно станет медсестрой. Сейчас же выбор профессии вызвал у ее родителей гордость.

Издание предположило, что выбор дочери герцога и герцогини Кембриджских в том числе связан с тем, что ее родители и сами демонстрируют уважение к медицинским сотрудникам, которые проявляют героизм во время пандемии коронавируса.

Принцесса Шарлотта (2015) – единственная дочь герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и его жены Кэтрин. У нее есть старший брат Джордж (2013) и младший Луи (2018). 

Родители принцессы Шарлотты поженились в 2011 году. 

Теги: принц Уильям, дети, Кейт Миддлтон, семья, герцогиня Кембриджская Кэтрин
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