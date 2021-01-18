Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ

Выбор профессии пятилетней дочерью герцога и герцогини Кембриджских принцессой Шарлоттой вызвал у ее родителей чувство гордости, пишет New Idea.

Пятилетняя дочь британского принца Уильяма и его жены Кэтрин принцесса Шарлотта мечтает стать медсестрой, когда вырастет. Об этом пишет издание New Idea со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения королевской семьи.

Сообщается, что принцесса Шарлотта уже сейчас демонстрирует проявление заботы о других, поэтому ее родители не удивятся, если во взрослой жизни она действительно станет медсестрой. Сейчас же выбор профессии вызвал у ее родителей гордость.

Издание предположило, что выбор дочери герцога и герцогини Кембриджских в том числе связан с тем, что ее родители и сами демонстрируют уважение к медицинским сотрудникам, которые проявляют героизм во время пандемии коронавируса.

Принцесса Шарлотта (2015) – единственная дочь герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и его жены Кэтрин. У нее есть старший брат Джордж (2013) и младший Луи (2018).

Родители принцессы Шарлотты поженились в 2011 году.