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18 сентября, 2020
 
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Дочь Терон посоветовала ей завести парня

По словам пятилетней дочери американской актрисы Шарлиз Терон, ее матери "необходим парень, чтобы состоять в отношениях".

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Терон: Когда ложусь спать, то понимаю, что не хотела бы, чтобы этот день прошел иначе
Терон: Когда ложусь спать, то понимаю, что не хотела бы, чтобы этот день прошел иначе
Фото: ЕРА

45-летняя американская актриса Шарлиз Терон в интервью Дрю Бэрримор для ее The Drew Barrymore Show, которое обнародовано на YouTube-канале актрисы 17 сентября, заявила, что не чувствует себя одинокой из-за того, что у нее нет личных отношений с мужчиной.

"Приоритеты со временем становятся другими. Быть родителем – это большой труд. Когда вечером я ложусь спать, то понимаю, что не хотела бы, чтобы этот день прошел как-то иначе", – рассказала актриса.

По словам Терон, ее пятилетняя дочь Огаст считает иначе и на днях посоветовала матери "завести парня, чтобы быть в отношениях".

ВИДЕО
Видео: The Drew Barrymore Show / YouTube

Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР. Актриса воспитывает двоих усыновленных детей.

После разрыва отношений с актером Шоном Пенном в 2016 году Терон остается в статусе холостячки. 

Теги: дети, Шарлиз Терон, семья
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