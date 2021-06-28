Домашнее клубничное мороженое. Простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:
- 500 мл сливок 33% или 20% жирности;
- 300 г обычного сгущенного молока;
- 500 г клубники.
Два способа приготовления.
Способ 1. Если готовите мороженое на жирных сливках:
- очищенную и помытую клубнику взбиваем блендером в пюре;
- отдельно взбиваем очень холодные сливки до устойчивых пиков, добавляем к ним сгущенку, помешиваем на низких оборотах миксера, смешиваем с клубничным пюре и кладем в морозилку на два часа.
- после двух часов в морозилке вынимаем миску, еще раз взбиваем миксером подмороженную массу, разливаем по формочкам и кладем в морозилку до полного замораживания.
Способ 2. Если готовите мороженое на сливках с 20% жирности:
- все ингредиенты взбиваем вместе, выливаем в миску и кладем в морозилку на два часа;
- после двух часов в морозилке вынимаем миску, взбиваем миксером и выливаем в подходящую форму.
"После полного охлаждения в форме домашнее мороженое будет очень твердым, за несколько часов до употребления положите его в холодильник, после его можно будет спокойно брать ложкой. Приятного аппетита", – пожелала кулинарный блогер.