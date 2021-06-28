Домашнее клубничное мороженое. Простой и быстрый рецепт

Клубничное мороженое можно приготовить на жирных и нежирных сливках Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

500 мл сливок 33% или 20% жирности;

300 г обычного сгущенного молока;

500 г клубники.

Два способа приготовления.

Способ 1. Если готовите мороженое на жирных сливках:

очищенную и помытую клубнику взбиваем блендером в пюре;

отдельно взбиваем очень холодные сливки до устойчивых пиков, добавляем к ним сгущенку, помешиваем на низких оборотах миксера, смешиваем с клубничным пюре и кладем в морозилку на два часа.

после двух часов в морозилке вынимаем миску, еще раз взбиваем миксером подмороженную массу, разливаем по формочкам и кладем в морозилку до полного замораживания.





Способ 2. Если готовите мороженое на сливках с 20% жирности:

все ингредиенты взбиваем вместе, выливаем в миску и кладем в морозилку на два часа;

после двух часов в морозилке вынимаем миску, взбиваем миксером и выливаем в подходящую форму.

"После полного охлаждения в форме домашнее мороженое будет очень твердым, за несколько часов до употребления положите его в холодильник, после его можно будет спокойно брать ложкой. Приятного аппетита", – пожелала кулинарный блогер.