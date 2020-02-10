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10 февраля, 2020
 
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Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь сравнил свою пенсию с пенсионными выплатами Елены Ханги.

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Друзь: Моя пенсия меньше, чем у Ханги
Друзь: Моя пенсия меньше, чем у Ханги
Скриншот: 1tv.ru

64-летний знаток, магистр игры "Что? Где? Когда?" на российском "Первом канале" Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии изданию Teleprogramma.

"На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее", – заявил он.

Телеведущая Елена Ханга заявила, что размер ее пенсии составляет 23 тыс. руб. ($935). Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ

Александр Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Он обладатель приза "Бриллиантовая сова", шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова", трехкратный чемпион мира по спортивной версии "Что? Где? Когда?", директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Он также является гроссмейстером телевизионной викторины "Своя игра", многократный чемпион игры "Брейн-ринг".

Теги: пенсии, доходы, Елена Ханга, Александр Друзь
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