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Google впервые раскрыл доходы YouTube. Они составили $15 млрд за 2019 год

По сравнению с 2018 годом доходы видеохостинга YouTube выросли на $4 млрд.

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Доход видеохостинга YouTube составил $15 млрд за 2019 год
Доход видеохостинга YouTube составил $15 млрд за 2019 год
Фото: pixabay.com

Google впервые раскрыл рекламную выручку YouTube в финотчетности холдинга Alphabet за четвертый квартал 2019 года. Платформа принесла более $15 млрд за прошлый год. Об этом сообщается в отчете о доходах владельца Google компании Alphabet.

Как пишет The Verge, это первое раскрытие выручки YouTube почти за 14 лет с 2006 года, когда Google купила видеосервис за $1,65 млрд. 

Согласно отчету, YouTube заработал $15 млрд в 2019 году, что составляет 10% от всего дохода Google. Эти цифры делают рекламный бизнес YouTube почти в пять раз большим, чем Facebook, уточняет The Verge. В 2018 году выручка видеохостинга составила $11,1 млрд, а в 2017-м – $8,1 млрд.

Кроме того, Google сообщил, что подписками Premium и Music Premium пользуются более 20 млн человек. Выручка от них в отчетности входит не в результаты YouTube, а в раздел "прочее".

В январе издание "Бизнес.Цензор" проанализовало законопроект №2634 об обложении налогами соцсетей и интернет-серивисов и выяснило, что это может привести к подорожанию электронных услуг крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix.

Теги: Google, YouTube, доходы, Alphabet
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