"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь

Украинская певица Tarabarova 23 ноября в Instagram разместила мини-ролик, в котором запечатлена сперва с беременным животом, а потом – с дочкой на руках. Видео певица посвятила дню рождения Марии, которая появилась на свет два месяца назад.
"Марии сегодня два месяца. Два счастливых месяца, которые изменили нас всех. Два месяца я мама не только мальчика, но и девочки. Поверить не могу", – поделилась эмоциями артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.
Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.