Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2020
 
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"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь

По словам украинской певицы Tarabarova, спустя два месяца после рождения дочери она до сих пор не может в это поверить.

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Tarabarova: Два месяца я мама не только мальчика, но и девочки
Tarabarova: Два месяца я мама не только мальчика, но и девочки
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova 23 ноября в Instagram разместила мини-ролик, в котором запечатлена сперва с беременным животом, а потом – с дочкой на руках. Видео певица посвятила дню рождения  Марии, которая появилась на свет два месяца назад.

"Марии сегодня два месяца. Два счастливых месяца, которые изменили нас всех. Два месяца я мама не только мальчика, но и девочки. Поверить не могу", – поделилась эмоциями артистка.

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Теги: дети, семья, Tarabarova
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