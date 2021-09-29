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29 сентября, 2021
 
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"Две скорпионши", "Тина выглядит моложе". Враждующие Канделаки и Собчак поцеловались на камеру. Видео

Канделаки: Знаменитый поцелуй много лет спустя
Канделаки: Знаменитый поцелуй много лет спустя
Фото: tina_kandelaki / Instagram

Российская ведущая Тина Канделаки 28 сентября разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена вместе со своей коллегой Ксенией Собчак.

На видео Канделаки после короткого общения с Собчак поцеловала ее в щеку.

"Знаменитый поцелуй много лет спустя", – подписала видео Канделаки, вероятно, подразумевая поцелуй в губы, который они с Собчак продемонстрировали в 2012 году на церемонии вручения премии российского журнала GQ. 

"Две скорпионши, одна жалящая, другая жгучая", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Какое-то напряжение чувствуется в этой наигранной любезности", – отметили фолловеры.

"Тина выглядит моложе", – оценили ролик подписчики Канделаки.

Контекст:

Собчак и Канделаки часто обмениваются между собой колкостями. Так в апреле 2020 года Собчак уличила Канделаки в излишнем фотошопе, в она в ответ опубликовала фото коллеги в одних колготах.

После публикации Тиной Канделаки видео с поцелуем Собчак заявила в Instagram Stories, что весит примерно на 7 кг меньше, чем та. 

Теги: Ксения Собчак, Тина Канделаки, поцелуй
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