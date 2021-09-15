Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео

Страстный поцелуй Собчак с Ивлеевой длился несколько секунд. После этого Ивлеева отошла от Собчак, а сама ведущая рукой вытерла губы.

В комментарии к ролику указано, что знаменитости поцеловались во время съемок дрэг-шоу "Королевские кобры Насти Ивлеевой". Как пишет портал SRSLY, о запуске этого проекта Ивлеева сообщила еще в феврале 2021 года.

При этом в августе 2021 года Собчак отказалась публично целоваться с российским ведущим Иваном Ургантом, вместе с которым вела свадьбу российского блогера Елены Блиновской.