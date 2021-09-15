Собчак после отказа целоваться c Ургантом взасос поцеловалась с Ивлеевой, а затем вытерла губы. Видео

Страстный поцелуй Собчак с Ивлеевой длился несколько секунд. После этого Ивлеева отошла от Собчак, а сама ведущая рукой вытерла губы.
В комментарии к ролику указано, что знаменитости поцеловались во время съемок дрэг-шоу "Королевские кобры Насти Ивлеевой". Как пишет портал SRSLY, о запуске этого проекта Ивлеева сообщила еще в феврале 2021 года.
При этом в августе 2021 года Собчак отказалась публично целоваться с российским ведущим Иваном Ургантом, вместе с которым вела свадьбу российского блогера Елены Блиновской.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
6 сентября Собчак обнародовала на своем канале в YouTube интервью, записанное с Ивлеевой.