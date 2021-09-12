"Это про Ивлееву?" Собчак написала пост о "чужой глупости"

Собчак: Чужая глупость. Ее много, рядом с ней тебе одиноко, но она, глупость, всегда мотивирует Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Хороший стимул для ума? Для саморазвития? Для того, чтобы взяться за книжку, а не за бокальчик? Чужая глупость. Ее много, рядом с ней тебе одиноко, но она, глупость, всегда мотивирует", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Это про [российскую телеведущую Анастасию] Ивлееву?" – спросила в комментариях elino4ka_agent.

"Самоутверждаетесь на Ивлеевой", – отметила aleksandra.musikhina.