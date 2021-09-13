"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке

"Пересматриваю фото и понимаю, что планка настоящего свадебного п...здеца была поднята высоко. Даже слишком высоко – молодежи есть чему поучиться! И пусть, как было написано на том катафалке, все так и будет: "Пока смерть не разлучит нас", – подписала она снимки.
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце", – отреагировали фолловеры.
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Богомолов также поздравил супругу с годовщиной праздника.
"Два года назад мы прилегли в катафалк, чтобы взлететь, и два года парим над облаками", – написал он, обнародовав совместные архивные фото и свадебный ролик.
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Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. На церемонию жених с невестой приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).