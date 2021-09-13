"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке

"Пересматриваю фото и понимаю, что планка настоящего свадебного п...здеца была поднята высоко. Даже слишком высоко – молодежи есть чему поучиться! И пусть, как было написано на том катафалке, все так и будет: "Пока смерть не разлучит нас", – подписала она снимки.

"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Богомолов также поздравил супругу с годовщиной праздника.

"Два года назад мы прилегли в катафалк, чтобы взлететь, и два года парим над облаками", – написал он, обнародовав совместные архивные фото и свадебный ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)



