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13 сентября, 2021
 
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"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке

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Богомолов второй муж Собчак
Богомолов – второй муж Собчак
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская журналистка Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов 13 сентября отмечают вторую годовщину со дня бракосочетания. Об этом Собчак сообщила в Instagram, разместив свадебные фото из семейного архива.

ересматриваю фото и понимаю, что планка настоящего свадебного п...здеца была поднята высоко. Даже слишком высоко – молодежи есть чему поучиться! И пусть, как было написано на том катафалке, все так и будет: "Пока смерть не разлучит нас", – подписала она снимки. 

"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце", – отреагировали фолловеры.

Богомолов также поздравил супругу с годовщиной праздника.

"Два года назад мы прилегли в катафалк, чтобы взлететь, и два года парим над облаками", – написал он, обнародовав совместные архивные фото и свадебный ролик.


Контекст:

Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. На церемонию жених с невестой приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

Теги: Ксения Собчак, смерть, свадьба, Константин Богомолов
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