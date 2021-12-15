  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году

"Это можно посчитать. Например, мы считаем – пятница, суббота, воскресенье. Три съемочных дня. Если на эти дни выпадает концерт – вот мы считаем приблизительно. Потом отнимаем еще немножко и получается такая сумма", – заявила артистка, не став называть конкретное число.
"То есть это почти твой гонорар на корпоративе?" – уточнила ведущая.
Джамала ответила утвердительно.
"Так должно быть", – подытожила она.
Джамала была тренером пятого сезона шоу "Голос. Діти". Вместе с ней тренерами были певец Dzidzio и экс-участники дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний). Подопечный Дорофеевой и Позитива, певец из Грузии Александр Зазарашвили стал победителем пятого сезона.