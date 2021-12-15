  Джамала рассказала о своем гонораре на шоу "Голос. Діти" в 2019 году

Джамала в 2019 году была тренером на шоу "Голос. Діти" Фото: jamalajaaa / Instagram

"Это можно посчитать. Например, мы считаем – пятница, суббота, воскресенье. Три съемочных дня. Если на эти дни выпадает концерт – вот мы считаем приблизительно. Потом отнимаем еще немножко и получается такая сумма", – заявила артистка, не став называть конкретное число.

"То есть это почти твой гонорар на корпоративе?" – уточнила ведущая.

Джамала ответила утвердительно.

"Так должно быть", – подытожила она.

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Видео: Маша Виноградова / YouTube