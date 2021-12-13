  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю

Джамала: Коллабы – это всегда объединение артистов и их менеджмента Фото: jamalajaaa / Instagram

"Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, в ближайшее время все же что-то сделаю", – заявила певица.

При этом Джамала сообщила, что "устала от коллабораций".

"Объясню, почему. Коллабы – это всегда объединение артистов и их менеджмента. Это согласование всего на свете", – сказала артистка.

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Видео: Маша Виноградова / YouTube