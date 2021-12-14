  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе

"Маму очень давно не видела, а отец сейчас со мной. Он перенес операцию. Мама сейчас не может приехать, потому что у нее есть проблемы со здоровьем. И по новым правилам пересечения границы все это очень сложно", – заявила артистка.

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Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизия). Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию "1944" о депортации крымскотатарского народа.