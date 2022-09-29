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29 сентября, 2022
 
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Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"

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Джекман известен в том числе по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс"
Джекман известен в том числе по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс"
Фото: thehughjackman / Instagram

В третьей серии "Дэдпула", которая является частью киновселенной Marvel, американский актер Хью Джекман сыграет роль мутанта Росомахи. Об этом 28 сентября на своем YouTube-канале сообщил американский актер и продюсер Райан Рейнольдс, а Джекман подтвердил.

Каждый "Дэдпул" должен выделяться и быть на уровне. Это был невероятный вызов, который заставил меня проникнуть глубоко внутрь себя. И у меня... ничего нет. Но у нас есть одна идея. Хью, не хотел бы ты сыграть Росомаху еще раз?" – спросил Рейнольдс у Джекмана, который внезапно появляется в кадре.

"Да, конечно, Райан", – соглашается тот.

ВИДЕО
Видео: Ryan Reynolds / YouTube
Контекст:

Премьера новой части супергеройского боевика Marvel запланирована на 6 сентября 2024 года. Премьера второй части состоялась шесть лет назад. Новый эпизод снимет американский режиссер Шон Леви. 

"Дэдпул" – комедийный супергеройский боевик, снятый на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле.

Джекман известен в том числе по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс".

Теги: фильм, режиссер, актер, Райан Рейнольдс, Хью Джекман, комикс, Marvel, продюсер
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