  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"

Каждый "Дэдпул" должен выделяться и быть на уровне. Это был невероятный вызов, который заставил меня проникнуть глубоко внутрь себя. И у меня... ничего нет. Но у нас есть одна идея. Хью, не хотел бы ты сыграть Росомаху еще раз?" – спросил Рейнольдс у Джекмана, который внезапно появляется в кадре.
"Да, конечно, Райан", – соглашается тот.
Премьера новой части супергеройского боевика Marvel запланирована на 6 сентября 2024 года. Премьера второй части состоялась шесть лет назад. Новый эпизод снимет американский режиссер Шон Леви.
"Дэдпул" – комедийный супергеройский боевик, снятый на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле.
Джекман известен в том числе по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс".