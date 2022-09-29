  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"

Джекман известен в том числе по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс" Фото: thehughjackman / Instagram

Каждый "Дэдпул" должен выделяться и быть на уровне. Это был невероятный вызов, который заставил меня проникнуть глубоко внутрь себя. И у меня... ничего нет. Но у нас есть одна идея. Хью, не хотел бы ты сыграть Росомаху еще раз?" – спросил Рейнольдс у Джекмана, который внезапно появляется в кадре.

"Да, конечно, Райан", – соглашается тот.

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Видео: Ryan Reynolds / YouTube