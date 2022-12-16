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16 декабря, 2022
 
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Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину

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Джоли: Чувствую, что пора работать по-другому
Джоли: Чувствую, что пора работать по-другому
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли объявила, что оставляет пост посла доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщается 16 декабря на сайте УВКБ ООН.

"Я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора работать по-другому, непосредственно взаимодействуя с беженцами и местными организациями", – прокомментировала свое решение актриса.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, реагируя на заявление Джоли, отметил, что ценит ее стремление к переменам и надеется на дальнейшее сотрудничество в ином формате.

"Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее приверженность и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством. После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свое участие и поддерживаю ее решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким ее сердцу, и я уверен, что она с таким же пристрастием и вниманием будет относиться к более широкому гуманитарному профилю. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу", – отметил он.

Контекст:

Джоли начала сотрудничество с ООН в качестве посла доброй воли в 2001 году. В 2012 году актриса была назначена специальным посланником по делам беженцев.

Теги: ООН, Анджелина Джоли, актриса, Филиппо Гранди, сотрудничество
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