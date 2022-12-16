Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину

"Я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пора работать по-другому, непосредственно взаимодействуя с беженцами и местными организациями", – прокомментировала свое решение актриса.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, реагируя на заявление Джоли, отметил, что ценит ее стремление к переменам и надеется на дальнейшее сотрудничество в ином формате.

"Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее приверженность и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством. После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свое участие и поддерживаю ее решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким ее сердцу, и я уверен, что она с таким же пристрастием и вниманием будет относиться к более широкому гуманитарному профилю. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу", – отметил он.