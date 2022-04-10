  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео

Джулиан Леннон: Я всегда говорил, что единственной причиной, когда я захочу спеть Imagine, может быть конец света Фото: ЕРА

"Война в Украине – невообразимая трагедия. Как человек и художник, я обязан отреагировать самым значительным образом, насколько возможно. Итак, сегодня я впервые публично исполнил песню моего папы Imagine. Почему сейчас, спустя столько лет? Я всегда говорил, что единственной причиной, когда я захочу спеть Imagine, может быть конец света. А еще потому, что его тексты отражают наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся", – прокомментировал свое решение сын Леннона.

Он также обратился к мировым лидерам помочь украинским беженцам.

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Видео: Julian Lennon / YouTube