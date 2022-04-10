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10 апреля, 2022
 
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Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео

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Джулиан Леннон: Я всегда говорил, что единственной причиной, когда я захочу спеть Imagine, может быть конец света
Джулиан Леннон: Я всегда говорил, что единственной причиной, когда я захочу спеть Imagine, может быть конец света
Фото: ЕРА

Британский рок-музыкант, старший сын основателя британской группы The Beatles Джона Леннона Джулиан Леннон 9 апреля во время благотворительного марафона в поддержку Украины Stand Up Ukraine исполнил песню Imagine, написанную его отцом. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

"Война в Украине – невообразимая трагедия. Как человек и художник, я обязан отреагировать самым значительным образом, насколько возможно. Итак, сегодня я впервые публично исполнил песню моего папы Imagine. Почему сейчас, спустя столько лет? Я всегда говорил, что единственной причиной, когда я захочу спеть Imagine, может быть конец света. А еще потому, что его тексты отражают наше коллективное стремление к миру во всем мире. Потому что в этой песне мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей реальностью, хотя бы на мгновение. Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся", – прокомментировал свое решение сын Леннона.

Он также обратился к мировым лидерам помочь украинским беженцам.

ВИДЕО
Видео: Julian Lennon / YouTube
Контекст:

9 апреля в Варшаве (Польша) состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины. Участие в мероприятии приняли мировые знаменитости, а ведущими стали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Во время марафона удалось собрать для Украины €9,1 млрд.

Джон Леннон написал Imagine в 1971 году. В песне описано видение артиста того, каким должен быть мир в будущем.

Теги: Джон Леннон, война России против Украины
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