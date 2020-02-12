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12 февраля, 2020
 
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Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом

Американская актриса Джулия Луи-Дрейфус рассказала, что президент РФ Владимир Путин во время визита в Вену распорядился вынести все цветы из музея и поставить перед ним личный туалет.

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Луи-Дрейфус: Путин не любит цветы или запах цветов
Луи-Дрейфус: Путин не любит цветы или запах цветов
Скриншот: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

Американская актриса Джулия Луи-Дрейфус в эфире программы The Late Show with Stephen Colbert ("Позднее шоу со Стивеном Кольбером") на канале CBS рассказала, что президент РФ Владимир Путин ездит за границу со своим туалетом.

По словам Луи-Дрейфус, во время съемок фильма в Австрии экскурсовод в Музее истории искусств в Вене рассказывала, что перед их посещением в музее побывал Путин и для него провели частную экскурсию.

"По всему музею расставлены великолепные вазы с орхидеями и лилиями всевозможных сортов и оттенков. Знаете, это очень-очень по-венски, все такое роскошное, богатое и яркое. Оказывается, Владимир Путин не любит цветы или запах цветов, и их пришлось убрать из музея", – рассказала она.

Также актриса передала рассказ экскурсовода о том, что Путин возит за собой личный туалет.

"Нам сказали, что Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом, который поставили возле музея, чтобы он мог воспользоваться им в случае необходимости. Это его собственная, личная туалетная кабинка, с которой он летает в самолете. В самолете он тоже ею пользуется", – объяснила актриса.

В финале она добавила, что считает это странностью и сказала, что Путин напоминает "доктора Зло".

ВИДЕО
Видео: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

Владимир Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой российского правительства.

Теги: Владимир Путин, самолет, Вена, музей, актриса, туалет, Джулия Луи-Дрейфус
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