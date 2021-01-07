  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее

Участник южнокорейской группы BTS Чимин стал инициатором кампании в Twitter #Jungin-ah I'm sorry, участники которой намерены добиться, чтобы приемные родители погибшей в результате насилия полуторагодовалой девочки в Южной Корее получили максимальное наказание.

Чимин не остался равнодушным к смерти ребенка Фото: ЕРА

Участник южнокорейской группы BTS Чимин (Пак Чимин) отреагировал на смерть полуторагодовалого ребенка в Южной Корее, погибшего в октябре 2020 года из-за жесткого обращения приемных родителей, разместив пост в корейском мобильном приложении Weverse. Об этом 4 января сообщает Koreaboo.

"Джунгин, прости", – написал он в публикации на корейском языке.

Скриншот: koreaboo.com

Издание отмечает, что пост сперва вызвал недоумение у поклонников артиста, пока 3 января его в Twitter не прокомментировал один из южнокорейских фанатов группы.

"Речь идет о жестоком обращении с детьми. Недавно приемные родители в Корее ужасно обошлись с маленькой дочерью Джунгин, и в конце концов она погибла", – написал фанат музыканта.

Он объяснил, что артист написал пост после просмотра ролика о смерти Джунгин.

ВИДЕО

Видео: 그것이 알고싶다 공식계정 / YouTube

После обнародования этой истории в Twitter была инициирована кампания с целью добиться повторного расследования смерти ребенка.

Сейчас пользователи Twitter публикуют фотографии полуторагодовалой Джунгин, стараясь таким образом обратить внимание общественности на проблему насилия над детьми в Южной Корее.

В сети уже размещены тысячи твитов с хештегом #Jungin-ah I'm sorry. Koreaboo отмечает, что, возможно, благодаря инициативе Чимина и реакции поклонников на его публикацию удастся добиться максимального приговора для приемных родителей девочки.