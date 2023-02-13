Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев

Горбунов заявлен ведущим благотворительного вечера с участием Пономарева и Dzidzio
Фото: ponomaryovoleksandr / Instagram
Украинские артисты Александр Пономарев и Dzidzio (Михаил Хома) выступят в Киеве во время благотворительного ужина-аукциона для сбора денег на приобретение дронов и пикапов украинским защитникам под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном организаторами мероприятия интернет-изданию "ГОРДОН".
Часть средств также будет передана в поддержку внутренним переселенцам. Мероприятие состоится 11 марта в Киеве. Ведущим вечера будет Юрий Горбунов.
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