Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев

Горбунов заявлен ведущим благотворительного вечера с участием Пономарева и Dzidzio Фото: ponomaryovoleksandr / Instagram

Часть средств также будет передана в поддержку внутренним переселенцам. Мероприятие состоится 11 марта в Киеве. Ведущим вечера будет Юрий Горбунов.