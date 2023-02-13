Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2023
 
Новости

Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Горбунов заявлен ведущим благотворительного вечера с участием Пономарева и Dzidzio
Горбунов заявлен ведущим благотворительного вечера с участием Пономарева и Dzidzio
Фото: ponomaryovoleksandr / Instagram

Украинские артисты Александр Пономарев и Dzidzio (Михаил Хома) выступят в Киеве во время благотворительного ужина-аукциона для сбора денег на приобретение дронов и пикапов украинским защитникам под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном организаторами мероприятия интернет-изданию "ГОРДОН".

Часть средств также будет передана в поддержку внутренним переселенцам. Мероприятие состоится 11 марта в Киеве. Ведущим вечера будет Юрий Горбунов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Юрий Горбунов, Александр Пономарев, Dzidzio
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Галина ГРИШИНА
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
Галина ГРИШИНА
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
Галина ГРИШИНА
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Галина ГРИШИНА
Тринчер надела декольте до талии. Видео
Тринчер надела декольте до талии. Видео
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
Никитюк показала фигуру в купальнике
Никитюк показала фигуру в купальнике
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
Галина ГРИШИНА
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 