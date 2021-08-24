Бульвар Шоубиз
 
24 августа, 2021
 
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"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной

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В июле стало известно, что Билык развелась с Ахмадовым
В июле стало известно, что Билык развелась с Ахмадовым
Фото: aslanahmadov / Instagram

Бывший муж украинской певицы Ирины Билык, российский режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов 23 августа в Instagram Stories разместил серию роликов, которые снял на дне рождения 57-летней российской певицы Алены Апиной.

На одном из видео Ахмадов и Апина запечатлены в обнимку.

"Мы с Леной едим золотые яйца и бухаем. С днем рождения, солнышко", – прокомментировал происходящее на камеру Ахмадов, после чего они с артисткой поцеловались в губы.

Скриншот: aslanahmadov / Instagram
Скриншот: aslanahmadov / Instagram

Контекст:

Ахмадов – единственный официальный муж Билык. Супруги жили в гостевом браке – Ахмадов живет и работает в России. 9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов официально развелись

В январе 2021 года Апина попала в черный список Министерства культуры Украины –певица находится в базе "Миротворец" из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью "Немецкой волне" в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма, называя его "нашим и не нашим".

Апина сейчас не замужем. В 2016 году она рассталась со своим вторым мужем, музыкальным продюсером Александром Иратовым.

Теги: Ирина Билык, Аслан Ахмадов, Алена Апина, поцелуй
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