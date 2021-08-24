"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной

На одном из видео Ахмадов и Апина запечатлены в обнимку.

"Мы с Леной едим золотые яйца и бухаем. С днем рождения, солнышко", – прокомментировал происходящее на камеру Ахмадов, после чего они с артисткой поцеловались в губы.

Контекст:

Ахмадов – единственный официальный муж Билык. Супруги жили в гостевом браке – Ахмадов живет и работает в России. 9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов официально развелись.

В январе 2021 года Апина попала в черный список Министерства культуры Украины –певица находится в базе "Миротворец" из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью "Немецкой волне" в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма, называя его "нашим и не нашим".

Апина сейчас не замужем. В 2016 году она рассталась со своим вторым мужем, музыкальным продюсером Александром Иратовым.