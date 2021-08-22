"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить

Пост 56-летняя певица опубликовала накануне своего дня рождения. На одной из фотографий она держит подставку с двумя яйцами.

"Завтра я стану старше и это нормально! Это естественно! И нет тут никакой трагедии! Хочешь жить долго – живи! Но с каждым годом становись старше. Другого варианта нет. А раз так, то и сокрушаться по этому поводу надо ли?" – отметила Апина.

Она написала, что лучше смотреть на себя в зеркало и радоваться тому, что исполнится "всего 57".

"Я красивая! Я веселая! Я свободная! Я свободно могу выставлять такие смешные фото под названием "Баба с яйцами", дразнить смелыми снимками, петь песни которые хочу!" – подчеркнула певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Apina (@neapina)

Историк моды Александр Васильев написал в комментариях: "Моя прекрасная Фея! С днем рождения!!!"

"Девчонка", – отметила российская актриса Елена Валюшкина.

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на этот комментарий словами: "Полностью поддерживаю предыдущего оратора".