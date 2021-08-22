"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить

Пост 56-летняя певица опубликовала накануне своего дня рождения. На одной из фотографий она держит подставку с двумя яйцами.
"Завтра я стану старше и это нормально! Это естественно! И нет тут никакой трагедии! Хочешь жить долго – живи! Но с каждым годом становись старше. Другого варианта нет. А раз так, то и сокрушаться по этому поводу надо ли?" – отметила Апина.
Она написала, что лучше смотреть на себя в зеркало и радоваться тому, что исполнится "всего 57".
"Я красивая! Я веселая! Я свободная! Я свободно могу выставлять такие смешные фото под названием "Баба с яйцами", дразнить смелыми снимками, петь песни которые хочу!" – подчеркнула певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Историк моды Александр Васильев написал в комментариях: "Моя прекрасная Фея! С днем рождения!!!"
"Девчонка", – отметила российская актриса Елена Валюшкина.
Российская певица Лолита Милявская отреагировала на этот комментарий словами: "Полностью поддерживаю предыдущего оратора".
Апина родилась 23 августа 1964 года в Саратове в семье инженера и продавщицы. Окончила Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. В 1988–1991 годах была солисткой популярной женской группы "Комбинация". После 1991-го начала сольную карьеру.
В январе 2021 года Апина попала в черный список Министерства культуры Украины – певица находится в базе "Миротворец" из-за неоднократных выступлений в оккупированных Крыму и Луганске. В интервью "Немецкой волне" в 2019 году она также высказывала свое отношение к аннексии Крыма: "Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно".