"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар

"Она оставляет в нашей стране пустоту, которую невозможно заполнить. Будущие поколения будут помнить ее как сторонницу индийской культуры, чей мелодичный голос обладал беспрецедентной способностью гипнотизировать людей", – написал он.

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022

Издание Variety сообщает, что в связи со смертью певицы правительство Индии объявило в стране двухдневный траур. В публикации отмечается, что певица умерла из-за осложнений, вызванных COVID-19 (она заразилась коронавирусом за четыре недели до смерти).