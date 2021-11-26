Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями

Подписчики активно отреагировали на фото Лободы, поставив за час больше 40 тыс. лайков
Подписчики активно отреагировали на фото Лободы, поставив за час больше 40 тыс. лайков
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние несколько лет строит карьеру в России, 25 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в мятном шелковом мини-платье, декорированном кружевом, и мятном блейзере. На снимке певица позирует на фоне крыльев бабочки, созданных из пластмассовых игрушек.

"Назовешь фото? Лучшему – подарок", – подписала она публикацию.

Подписчики активно отреагировали на фото 39-летней певицы, поставив за час больше 40 тыс. лайков.

"Ночной мотылек", – прокомментировала ulenka1088 снимок.

"Эффект бабочки", – написала bayram4ik620.

"Богиня приземлилась", – оставила свой коммент a.vladi5122.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, платье, ВИА Гра, Rammstein, Loboda, певица
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