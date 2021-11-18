"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса

Лобода поинтересовалась у поклонников, какой новый трек они ждут от нее в декабре Фото: lobodaofficial / Instagram

"В декабре я готовлю для вас новый сингл. Есть много красивых песен. Какой трек хотел бы услышать ты?" – поинтересовалась у подписчиков 39-летняя Лобода.

За час ее пост лайкнули больше 48 тыс. раз.

"Желанная какая", – прокомментировал фото певицы baurzhandukenov.

"Хороша, чертовка", – написала ulenka1088.

"Обалденная красотка", – считает jakubiak_official.