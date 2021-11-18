Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
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"Хороша, чертовка". Светлана Лобода показала декольте до пояса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лобода поинтересовалась у поклонников, какой новый трек они ждут от нее в декабре
Лобода поинтересовалась у поклонников, какой новый трек они ждут от нее в декабре
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода), которая последние несколько лет строит карьеру в России, вечером 18 ноября выложила в Instagram свое новое фото. На нем она позирует в облегающих бордовых брюках, серебристой накидке и черном лифчике.

"В декабре я готовлю для вас новый сингл. Есть много красивых песен. Какой трек хотел бы услышать ты?" – поинтересовалась у подписчиков 39-летняя Лобода.

За час ее пост лайкнули больше 48 тыс. раз.

"Желанная какая", – прокомментировал фото певицы baurzhandukenov.

"Хороша, чертовка", – написала ulenka1088.

"Обалденная красотка", – считает jakubiak_official.

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Теги: Светлана Лобода, фигура, Loboda, певица, трек, грудь, декольте
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