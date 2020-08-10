Егорова на отдыхе в Турции продемонстрировала прыжок в воду. Видео

48-летняя украинская телеведущая Снежана Егорова поделилась в сети видео и снимками, сделанными во время отдыха в Турции.

48-летняя украинская телеведущая Снежана Егорова показала, как вместе с тремя детьми отдыхает в Турции, разместив на своей странице в Facebook фото- и видеоотчеты.

"Богиней быть легко", – подписала она фотографии, на которых запечатлена в полосатой тунике и тюрбане на фоне колонн.

На других фото ведущая запечатлена на фоне турецкого флага.

Подписчиков Егоровой впечатлил ее прыжок в воду – ведущая опубликовала в сети короткий ролик, на котором запечатлен момент ее погружения в воду. Егорова спрыгнула с деревянного помоста вниз головой.

"Вот это прыжок", – отреагировала на видео актриса Ольга Сумская.

"Пример для подражания", – прокомментировали видео Егоровой фолловеры.

Егорова также обнародовала видео, на котором запечатлен досуг ее детей. Ведущая обратила внимание подписчиков на отсутствие рядом других людей.

"Обратите внимание на окружающую действительность. Природа очистилась от людей даже там, где они были всегда в больших количествах", – написала она.

У Снежаны Егоровой пятеро детей: двое от режиссера Семена Горова – Анастасия (1992) и Александра (1997), трое от актера и музыканта Антина Мухарского – 13-летний Андрей, девятилетняя Арина и семилетний Иван.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.