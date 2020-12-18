Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Украинская певица Alloise, экс-солистка Gorchitza презентовала первый клип нового проекта – Vchasno. Ролик на композицию "Трошки губи", в котором певица предстала в золотых перьях и цепях на фоне пламени, разместили на YouTube-канале Vchasno. Это проект Alloise и португальского поэта украинского происхождения Могни Рарчи. "Для меня важно, чтобы поп-музыка, которую мы создаем, несла в себе часть живого и неожиданного искусства. Только спонтанность и можно назвать жизнью", – прокомментировала премьеру певица. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба исполнительницы.
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