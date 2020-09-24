Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2020
 
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"На расстоянии". Гагарина выпустила клип об одиночестве. Видео

Российская певица Полина Гагарина презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "На расстоянии". В описании ролика говорится, что он об одиночестве человека, который находится в центре внимания. "Камерность и внутренние переживания – это то, что происходит за кулисами, масштаб и красивая картинка – то, что обычно видит публика. На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного – того, по кому действительно скучает и без кого чувствует себя одиноко, но никогда не позволяет себе лишних эмоций. Открытая сцена и закрытый внутренний мир – две стороны одного неделимого целого", – говорится в аннотации к ролику. Режиссер – Медет Шаяхметов. Главную роль исполнила Гагарина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Гагарина: На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного
Гагарина: На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного
Скриншот: Polina Gagarina / YouTube

видео

Видео: Polina Gagarina / YouTube
Теги: видео, клип, Полина Гагарина, певица, ролик
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