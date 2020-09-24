"На расстоянии". Гагарина выпустила клип об одиночестве. Видео
Российская певица Полина Гагарина презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "На расстоянии". В описании ролика говорится, что он об одиночестве человека, который находится в центре внимания. "Камерность и внутренние переживания – это то, что происходит за кулисами, масштаб и красивая картинка – то, что обычно видит публика. На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного – того, по кому действительно скучает и без кого чувствует себя одиноко, но никогда не позволяет себе лишних эмоций. Открытая сцена и закрытый внутренний мир – две стороны одного неделимого целого", – говорится в аннотации к ролику. Режиссер – Медет Шаяхметов. Главную роль исполнила Гагарина.
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