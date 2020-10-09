  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Dj Nana (Анастасия Кумейко) заявила, что знает, как создаются конфликты между участниками проекта.

DJ Nana: Четыре эфира мне хватило с головой. Я теперь ненавижу все проекты Фото: anastasia_domination / Instagram

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Dj Nana (Анастасия Кумейко) заявила, что не верит в существование конфликтов между участниками нового сезона этого проекта. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 8 октября на YouTube-канале "Олицкая".

"Конфликты? Я знаю, как все это делается. Как кому что говорится, когда пишутся интервью. Как настраивают каждого из участников, чтобы они что-то сказали и это прозвучало вот так вот, и кого как сталкивают лбами. Поэтому я в эти конфликты не верю. Еще и думать: "А как же [участница нового сезона шоу] Санта [Димопулос] переживет то, что на нее посмотрела криво [соперница по проекту Надежда] Мейхер?" Мне это даже неинтересно", – сказала она.

По словам Dj Nana, участники должны танцевать так, чтобы зрителю был интересен танец, а не конфликт.

Комментируя свой опыт участия в шоу, Dj Nana подчеркнула, что после него ненавидит любые проекты.

"Четыре эфира мне хватило с головой. Я теперь ненавижу все проекты", – призналась она.

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Видео: Олицкая / YouTube

Dj Nana принимала участие в "Танцах со звездами" на "1+1" в 2018 году, выступая в паре с Николаем Тищенко, который на тот момент еще не был народным депутатом и позиционировал себя как ресторатор. Пара покинула проект после четвертого эфира.

Ранее экс-солистка "ВИА Гры" и участница нового сезона "Танцев со звездами" Санта Димопулос в интервью программе "Слава+", которая вышла 24 сентября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что у нее сложились ровные отношения с коллегой и соперницей по проекту Надеждой Мейхер.

"У нас нет склок. Это же нормальная история – две бывшие участницы "ВИА Гры". Конечно, они конкурируют. Это шоу – улыбаемся и машем. Людям это интересно, и они за этим следят", – считает экс-певица.