Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок

"Чтобы ребенок съел овощи – дайте ему самому приготовить салат. Пусть рвет листья и жмет помидоры. Плюс вкусный домашний соус и что-то, что ему прикольно будет есть (в нашем случае – натуральные сухари). Сейчас дам вам рецепт салата, который детям очень нравится и самим делать, и самим есть", – отметил он.

Клопотенко предложил адаптацию салата "Цезарь".

Куриное филе нужно порезать на кусочки, слегка посолить и запечь 15 минут при температуре 180 градусов.

"Сухари мы будем делать из цельнозернового хлеба. Смысл и любовь детей к продукту сохраняется, но пользы больше", – отметил он.

Хлеб нужно порезать на кубики, запекать 10 минут.

Ингредиенты для соуса: сметана, петрушка, щепотка паприки, мелко порезанный чеснок.

В одной тарелке соединить листья салата, помидоры, куриное филе, соус, сухари и тертый сыр.

"Пусть ребенок сам все выкладывает на тарелку. Не мешайте ему, не отвлекайте и не вмешивайтесь с советами. В это время ребенок будет проявлять свои творческие способности и ему важно, чтобы результат был сугубо его", – акцентировал внимание эксперт.

По словам Клопотенко, ребенка важно приучить думать о том, из чего состоит еда, есть много овощей и фруктов, меньше соли и сахара.

"Колбаса и сосиски – нет. Потому что там часто проблемы с составом. Попытайтесь больше запекать, а не жарить и объяснять ребенку, зачем это", – добавил он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.