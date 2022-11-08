Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок

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Сухари для салата по совету эксперта лучше выбирать из цельнозернового хлеба
Сухари для салата по совету эксперта лучше выбирать из цельнозернового хлеба
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 6 ноября в Instagram поделился адаптированным рецептом салата с запеченной курицей и сухариками.

"Чтобы ребенок съел овощи – дайте ему самому приготовить салат. Пусть рвет листья и жмет помидоры. Плюс вкусный домашний соус и что-то, что ему прикольно будет есть (в нашем случае – натуральные сухари). Сейчас дам вам рецепт салата, который детям очень нравится и самим делать, и самим есть", – отметил он.

Клопотенко предложил адаптацию салата "Цезарь".

Куриное филе нужно порезать на кусочки, слегка посолить и запечь 15 минут при температуре 180 градусов.

"Сухари мы будем делать из цельнозернового хлеба. Смысл и любовь детей к продукту сохраняется, но пользы больше", – отметил он.

Хлеб нужно порезать на кубики, запекать 10 минут.

Ингредиенты для соуса: сметана, петрушка, щепотка паприки, мелко порезанный чеснок.
В одной тарелке соединить листья салата, помидоры, куриное филе, соус, сухари и тертый сыр.

"Пусть ребенок сам все выкладывает на тарелку. Не мешайте ему, не отвлекайте и не вмешивайтесь с советами. В это время ребенок будет проявлять свои творческие способности и ему важно, чтобы результат был сугубо его", – акцентировал внимание эксперт.

По словам Клопотенко, ребенка важно приучить думать о том, из чего состоит еда, есть много овощей и фруктов, меньше соли и сахара.

"Колбаса и сосиски – нет. Потому что там часто проблемы с составом. Попытайтесь больше запекать, а не жарить и объяснять ребенку, зачем это", – добавил он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: продукты, сыр, хлеб, ребенок, сахар, фрукты, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, салат, соус, помидоры, питание, чеснок
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