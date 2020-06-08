Элтон Джон оплатил операцию бывшей невесте

Британский певец Элтон Джон встречался с Линдой Хэннон более 50 лет назад, сообщает Mirror. В сложной ситуации бывшая возлюбленная музыканта обратилась к нему за помощью – ей понадобились деньги на проведение операции.

Элтон Джон отказался от свадьбы с Хэннон за две недели до церемонии Фото: ЕРА

Британский певец Элтон Джон оказал финансовую помощь своей бывшей возлюбленной Линде Хэннон, которой 50 лет назад сделал предложение руки и сердца, сообщает Mirror.

По словам Хэннон, за две недели до церемонии бракосочетания Элтон Джон, который тогда еще не был известным артистом, передумал на ней жениться, доверившись советам своего друга Берни Топина.

Хэннон подчеркнула, что все эти годы не держала зла на бывшего жениха, но, оказавшись в сложной ситуации, решила обратиться к нему за помощью – она нуждалась в проведении операции, но не могла ее оплатить.

Сперва Хэннон пыталась связаться с менеджерами музыканта, но, не получив ответа, обратилась к Элтону Джону через редакцию Mirror.

После публикации ее обращения музыкант лично позвонил бывшей невесте. Mirror сообщает, что артист оплатил экс-возлюбленной не только операцию, но и период реабилитации.

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

В 2005 году Элтон Джон зарегистрировал брак с Дэвидом Фернишем, одним из первых воспользовавшись возможностью заключать однополые браки в Британии. В 2010 году суррогатная мать родила паре первенца – сына Захария. В 2013 году в семье появился Элайджа – второй сын, рожденный суррогатной матерью.