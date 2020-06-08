Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
08 июня, 2020
 
Новости

Элтон Джон оплатил операцию бывшей невесте

Британский певец Элтон Джон встречался с Линдой Хэннон более 50 лет назад, сообщает Mirror. В сложной ситуации бывшая возлюбленная музыканта обратилась к нему за помощью – ей понадобились деньги на проведение операции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Элтон Джон отказался от свадьбы с Хэннон за две недели до церемонии
Элтон Джон отказался от свадьбы с Хэннон за две недели до церемонии
Фото: ЕРА

Британский певец Элтон Джон оказал финансовую помощь своей бывшей возлюбленной Линде Хэннон, которой 50 лет назад сделал предложение руки и сердца, сообщает Mirror. 

По словам Хэннон, за две недели до церемонии бракосочетания Элтон Джон, который тогда еще не был известным артистом, передумал на ней жениться, доверившись советам своего друга Берни Топина. 

Хэннон подчеркнула, что все эти годы не держала зла на бывшего жениха, но, оказавшись в сложной ситуации, решила обратиться к нему за помощью – она нуждалась в проведении операции, но не могла ее оплатить. 

Сперва Хэннон пыталась связаться с менеджерами музыканта, но, не получив ответа, обратилась к Элтону Джону через редакцию Mirror. 

После публикации ее обращения музыкант лично позвонил бывшей невесте. Mirror сообщает, что артист оплатил экс-возлюбленной не только операцию, но и период реабилитации. 

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

В 2005 году Элтон Джон зарегистрировал брак с Дэвидом Фернишем, одним из первых воспользовавшись возможностью заключать однополые браки в Британии. В 2010 году суррогатная мать родила паре первенца – сына Захария. В 2013 году в семье появился Элайджа – второй сын, рожденный суррогатной матерью. 

Теги: Великобритания, свадьба, Элтон Джон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
Дмитрий ГОРДОН
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS