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30 декабря, 2022
 
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Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы

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Ермак: Когда я это делаю, это связано с какими-то приятными новостями, событиями
Ермак: Когда я это делаю, это связано с какими-то приятными новостями, событиями
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Глава Офиса президента Украины использует в своих постах смайлы и графические изображения вместо текста, так как считает, что это положительно влияет на украинцев и дает им надежду. Об этом он рассказал в интервью, которое 29 декабря вышло на YouTube-канале украинской ведущей Натальи Мосейчук.

По словам Ермака, писать посты-ребусы ему помогают, а после очередной публикации часто звонят знакомые, чтобы узнать смысл написанного.

"Я могу сказать, для чего все это делается. Во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. И плюс ко всему, все мы были фанатами кроссвордов, ребусов, и мне кажется, что это дает положительный толчок. Тем более, когда я это делаю, это связано с какими-то приятными новостями, событиями, о которых можно сказать или анонсировать и которые действительно вызовут у людей только позитив", – сказал Ермак.

Контекст:

Ермак в последнее время часто пишет в Twitter посты-ребусы. В сети шутят, что главе ОП необходимо подарить клавиатуру.

После недавнего поста, в котором был написан текст, а не смайлы и изображения, пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, публично пошутил над Ермаком, отметив, что ему наконец-то подарили клавиатуру.

Теги: война России против Украины, Андрей Ермак
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