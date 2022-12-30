Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы

По словам Ермака, писать посты-ребусы ему помогают, а после очередной публикации часто звонят знакомые, чтобы узнать смысл написанного.
"Я могу сказать, для чего все это делается. Во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. И плюс ко всему, все мы были фанатами кроссвордов, ребусов, и мне кажется, что это дает положительный толчок. Тем более, когда я это делаю, это связано с какими-то приятными новостями, событиями, о которых можно сказать или анонсировать и которые действительно вызовут у людей только позитив", – сказал Ермак.
Ермак в последнее время часто пишет в Twitter посты-ребусы. В сети шутят, что главе ОП необходимо подарить клавиатуру.
После недавнего поста, в котором был написан текст, а не смайлы и изображения, пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, публично пошутил над Ермаком, отметив, что ему наконец-то подарили клавиатуру.