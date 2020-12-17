  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера

Российский актер Александр Ширвиндт заявил, что советский актер Андрей Миронов страдал от болей, но не хотел обращаться к врачам.

Российский актер Александр Ширвиндт, друг советского актера Андрея Миронова, заявил, что если бы тот выжил, у него были бы серьезные проблемы со здоровьем. Об этом Ширвиндт рассказал в интервью программе "ЖЗЛ" Дмитрия Быкова на одноименном YouTube-канале.

"Эта история разворачивалась на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь – восемь до этого кошмара. У него болела голова, ему сказали, что у него что-то там есть, он отмахнулся. И в Риге он сказал на сцене, что у него голова болит, я отнес его за кулисы. А в то время в Риге был Всемирный съезд невропатологов", – рассказал Ширвиндт.

По словам актера, когда его коллега оказался на приеме у врачей, те обнаружили у него аневризму диаметром 2,5 см.

"Я помню, они вошли в реанимацию, прошло минут 15–20, и они вышли все белые, как лист. В голове разорвалась бомба. Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун 100-процентный", – заявил он.

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Видео: ЖЗЛ с Дмитрием Быковым / YouTube

Андрею Миронову стало плохо 14 августа 1987 года во время гастролей в Риге. Он скончался, не приходя в сознание, 16 августа 1987 года.

Наиболее известные фильмы с его участием – "Человек с бульвара Капуцинов", "Блондинка за углом", "12 стульев", "Соломенная шляпка", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Бриллиантовая рука".