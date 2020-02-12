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12 февраля, 2020
 
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"Если я возьму его за руку, меня будут преследовать". Билли Портер прокомментировал отношения с мужем

В феврале 2020 года актер Билли Портер отпраздновал третью годовщину брака с Адамом Смитом. Супруги знакомы с 2009 года.

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Билли Портер и Адам Смит в феврале 2020 года отмечали третью годовщину брака
Билли Портер и Адам Смит в феврале 2020 года отмечали третью годовщину брака
Фото: ЕРА

50-летний американский актер Билли Портер, несмотря на свою гомосексуальность, никогда не хотел быть женщиной. Об этом звезда телесериала "Поза" рассказал в эксклюзивном интервью Карену Шаиняну, автору YouTube-канала Straight Talk With Gay People.

Портер подчеркнул, что является "мужчиной-геем". По словам актера, ранняя самоидентификация заставила его уйти из семьи и начать зарабатывать в 16 лет. "Я понял: когда я плачу, то делаю, что хочу", – заявил актер. 

При этом ему удалось сохранить теплые отношения с матерью – Клориндой Джин Джонсон Портер. В январе актер тепло поздравил ее с 73-летием на своей странице в Twitter.

В интервью YouTube-каналу Портер объяснил, что его эпатажное появление в платьях является вызовом гендерным нормам.

Актер признался, что каждый выход дается ему нелегко. "Вы не представляете, сколько в людях желчи. Я пережил столько атак и угроз просто потому, что решил надеть платье", – заявил он.

Портер также рассказал, что несмотря на успешность, не может позволить себе пройтись по Манхэттену, взяв за руку своего мужа Адама Смита.

"Я черный мужчина, состоящий в браке с белым мужчиной, иду по улицам Нью-Йорка. Если я буду держать его за руку, меня будут преследовать", – заявил он.

По словам Портера, он познакомился с Адамом в 2009 году. Актер признался, что был очарован внешностью парня и сделал все, чтобы тот обратил на него внимание.

"Я понял, что мы из одной тарелки", – подчеркнул Портер. Он рассказал, что отношения между ними сложились не сразу – после непродолжительного романа мужчины расстались на пять лет, а три года назад поженились. По словам актера, в феврале пара отмечала третью годовщину бракосочетания. 

Билли Портер родился в 1969 году в США, Актерскую карьеру начинал на театральной сцене. В 2019 году Портер стал единственным чернокожим актером-геем, получившим телевизионную премию "Эмми" за главную роль в сериале "Поза". 

Теги: США, гомофобия, гомосексуальность, Билли Портер
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