"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"

На обнародованных снимках артистка прикрыла анатомические особенности груди с помощью графических изображений.
"Выходной, сиськи", – подписала она снимки.
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, то тебе это удалось", – отреагировали фолловеры.
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Виктория Де Аджелис – бас-гитаристка и основательница итальянской рок-группы Måneskin, победившей на "Евровидении 2021" с песней Zitti e buoni.
Кроме нее в состав коллектива входят вокалист Дамиано Давид, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.