"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"

На обнародованных снимках артистка прикрыла анатомические особенности груди с помощью графических изображений.

"Выходной, сиськи", – подписала она снимки.

"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, то тебе это удалось", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Ma * neskin (@vicdeangelis)