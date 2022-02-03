"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"

В подписи к ролику она указала, что это посвящение, и добавила хештег "50 оттенков серого" [название эротической драмы, снятой по одноименному роману британской писательницы Э.Л. Джеймс].
Также в публикации Хайек отметила канадского музыканта The Weeknd, чей трек звучит на видео.
За первый час после появления в соцсети видео Сальмы Хайек посмотрели около 200 тыс. раз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Естественная красота", – прокомментировал публикацию peterr_retep.
"Королева" – отреагировал пользователь myworldhayek.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.