Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
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"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"

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За первый час после появления в соцсети видео Сальмы Хайек посмотрели около 200 тыс. раз
За первый час после появления в соцсети видео Сальмы Хайек посмотрели около 200 тыс. раз
Фото: salmahayek / Instagram

55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 3 февраля опубликовала в Instagram короткое видео, в котором собраны фото, сделанные в разные годы. Все снимки объединяет серый цвет – в наряде, аксессуарах, макияже или декоре.

В подписи к ролику она указала, что это посвящение, и добавила хештег "50 оттенков серого" [название эротической драмы, снятой по одноименному роману британской писательницы Э.Л. Джеймс].

Также в публикации Хайек отметила канадского музыканта The Weeknd, чей трек звучит на видео.

За первый час после появления в соцсети видео Сальмы Хайек посмотрели около 200 тыс. раз.

"Естественная красота", – прокомментировал публикацию peterr_retep.

"Королева" – отреагировал пользователь myworldhayek.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

Теги: видео, Сальма Хайек, актриса, The Weeknd, трек, хештег, соцсеть
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