"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"

За первый час после появления в соцсети видео Сальмы Хайек посмотрели около 200 тыс. раз Фото: salmahayek / Instagram

В подписи к ролику она указала, что это посвящение, и добавила хештег "50 оттенков серого" [название эротической драмы, снятой по одноименному роману британской писательницы Э.Л. Джеймс].

Также в публикации Хайек отметила канадского музыканта The Weeknd, чей трек звучит на видео.

За первый час после появления в соцсети видео Сальмы Хайек посмотрели около 200 тыс. раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Естественная красота", – прокомментировал публикацию peterr_retep.

"Королева" – отреагировал пользователь myworldhayek.