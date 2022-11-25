  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео

52-летняя певица, которую за ее хит All I Want For Christmas Is You американцы называют Королевой Рождества, предстала перед зрителями в красном платье с длинным шлейфом, на голове у нее была бриллиантовая диадема. Дети певицы – 11-летние близнецы Мороккан и Монро выступили у мамы на подтанцовке.
Но выступление Кэри понравилось не всем.
Зрители заметили, что ее вокал звучит очень похоже на записанную версию трека 1994 года.
"Посмотрите на синхронизацию губ Мэрайи Кэри, это так вопиюще. Она даже не пытается это скрыть".
"Хотел бы я, чтобы мне платили, а я просто стоял и мило выглядел. Эта цыпочка не спела ни одной ноты", – цитирует мнение зрителей издание.
Кэри родилась 27 марта 1970 года. Дебютный альбом она выпустила в 20-летнем возрасте – он сразу стал платиновым. Кэри – одна из самых продаваемых певиц в истории музыки, ее диски проданы общим тиражом более 200 млн копий.
С 1993-го по 1997 год Кэри была замужем за музыкальным продюсером Томми Мотоллой, с 2008-го по 2016-й – за музыкантом Ником Кэнноном, которому в 2011 году родила двоих детей – дочь Монро Кэннон и сына Мороккана Скотта Кэннона.