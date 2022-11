  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео

52-летняя певица, которую за ее хит All I Want For Christmas Is You американцы называют Королевой Рождества, предстала перед зрителями в красном платье с длинным шлейфом, на голове у нее была бриллиантовая диадема. Дети певицы – 11-летние близнецы Мороккан и Монро выступили у мамы на подтанцовке.

Но выступление Кэри понравилось не всем.

Зрители заметили, что ее вокал звучит очень похоже на записанную версию трека 1994 года.

"Посмотрите на синхронизацию губ Мэрайи Кэри, это так вопиюще. Она даже не пытается это скрыть".

"Хотел бы я, чтобы мне платили, а я просто стоял и мило выглядел. Эта цыпочка не спела ни одной ноты", – цитирует мнение зрителей издание.

ВИДЕО

Видео: Austin Kellerman / YouTube