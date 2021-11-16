"Эти булки", "Твое тело прекрасно". Жена Джастина Бибера показала пятую точку крупным планом

Под фото Бибер появилось больше 1,2 млн лайков, а вот комментарии были доступны только для ограниченного круга людей Фото: haileybieber / Instagram

Фото модели, которой 22 ноября исполнится 25 лет, было сделано на пляже. Образ Бибер дополнили свитер и сапоги.

Под ее публикацией появилось больше 1,2 млн лайков, а вот комментарии были доступны только для ограниченного круга людей.

"Твое тело прекрасно", – прокомментировала addisonraee.

"Эти булки", – написала filis_pina.

Также в качестве комплимента друзья оставляли под фото Бибер значок в виде персика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)