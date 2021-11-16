"Эти булки", "Твое тело прекрасно". Жена Джастина Бибера показала пятую точку крупным планом

Фото модели, которой 22 ноября исполнится 25 лет, было сделано на пляже. Образ Бибер дополнили свитер и сапоги.
Под ее публикацией появилось больше 1,2 млн лайков, а вот комментарии были доступны только для ограниченного круга людей.
"Твое тело прекрасно", – прокомментировала addisonraee.
"Эти булки", – написала filis_pina.
Также в качестве комплимента друзья оставляли под фото Бибер значок в виде персика.
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Хейли Бибер (Болдуин) родилась 22 ноября 1996 года. Она модель и танцовщица. Известность Бибер получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville.
Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу. Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей.