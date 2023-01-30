Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
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"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели

Димопулос: Не получается у меня питаться чисто во время стресса
Димопулос: Не получается у меня питаться чисто во время стресса
Фото: santadimopulos / Instagram

Украинская певица и блогер Санта Димопулос 30 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что за последнее время набрала 7 лишних кг.

По словам Димопулос, она склонна к полноте, любит выпечку, и как только "выпадает из графика", сразу набирает вес.

В начале январе артистка говорила, что ее прибавка в весе составляет 6 кг. Таким образом, за последние четыре недели она набрала еще 1 кг.

"Эти качели изрядно мне надоели. Не получается у меня питаться чисто во время стресса", – заявила тогда  Димопулос.

Скриншот: santadimopulos / Instagram
Скриншот: santadimopulos / Instagram

Контекст:

Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с детьми живет во Франции. Где находится ее муж, она не афиширует.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Санта Димопулос, похудение
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