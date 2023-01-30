"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели

Димопулос: Не получается у меня питаться чисто во время стресса Фото: santadimopulos / Instagram

По словам Димопулос, она склонна к полноте, любит выпечку, и как только "выпадает из графика", сразу набирает вес.

В начале январе артистка говорила, что ее прибавка в весе составляет 6 кг. Таким образом, за последние четыре недели она набрала еще 1 кг.

"Эти качели изрядно мне надоели. Не получается у меня питаться чисто во время стресса", – заявила тогда Димопулос.

Скриншот: santadimopulos / Instagram