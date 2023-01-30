"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели

По словам Димопулос, она склонна к полноте, любит выпечку, и как только "выпадает из графика", сразу набирает вес.
В начале январе артистка говорила, что ее прибавка в весе составляет 6 кг. Таким образом, за последние четыре недели она набрала еще 1 кг.
"Эти качели изрядно мне надоели. Не получается у меня питаться чисто во время стресса", – заявила тогда Димопулос.
Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).
10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с детьми живет во Франции. Где находится ее муж, она не афиширует.