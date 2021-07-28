"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм

По словам артиста, установлению диагноза предшествовал период самодиагностики.

"Формальный диагноз поставили после длительного процесса. Ведь я уже мужчина средних лет, а не пятилетний ребенок. Скажу так – это был шок. Но не сюрприз", – признался он.

Миллер сообщил, что симптомы аутизма у взрослых часто путают с застенчивостью или сложным характером.

Артист отметил, что ему, вероятно, понадобится время для переосмысления почти 50-летнего жизненного опыта. Миллер подчеркнул, что сделал заявление для того, чтобы признать, что был человеком с аутизмом, не зная этого.

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