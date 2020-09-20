Жадан и Чупахин провели концерт для детей с аутизмом

Более 40 детей с аутизмом приняли участие в благотворительном мероприятии украинского мультимедийного композитора Фимы Чупахина и поэта Сергея Жадана. Концерт в рамках проекта Kids Autism Games прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве.

20 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" более 40 детей с аутизмом приняли участие в благотворительном музыкальном мероприятии украинского мультимедийного композитора Фимы Чупахина, который живет и работает в Нью-Йорке, и поэта Сергея Жадана. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали организаторы.

Все карантинные мероприятия были выдержаны; дети были в восторге от общения с мировой знаменитостью Чупахиным, танцевали, играли, сами творили музыку, прокомментировали устроители концерта.

"Сегодня мы пытались сделать не просто концерт, а настоящий детский музыкальный праздник с интерактивными музыкальными играми и специально разработанными педагогами музыкальными воркшопами", -- отметил соорганизатор мероприятия Роман Жорин.

Концерт состоялся в рамках всеукраинского проекта Kids Autism Games. Его участниками являются дети, доказывающее свое равенство: они умеют бегать марафоны, готовить пищу, рисовать, творить и многое другое, говорится в пресс-релизе акции.