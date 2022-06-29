"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового

"С сегодняшнего дня улица, на которой мы живем в Чубинском [Киевской области], называется улицей Николая Мозгового! Спасибо за память и уважение к папе общине и тем, кто принимал решение", – написала она.

Мозговая отметила, что ранее обращалась к властям Киева с предложением назвать небольшую улицу возле дворца искусств "Украины" именем отца, но ей отказали.

"А тут я ничего и не просила, люди сами решили. Это был сегодня сюрприз", – написала она.

Фото: Олена Мозгова / Facebook