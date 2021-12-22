  "Это интимный момент". Кравец из "Квартала 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня

"У нас есть няня выходного дня. Я заметила уже какую субботу подряд – вот мы знаем, что все, пришла Лена. Лена пришла! А значит, можно просто поваляться в ванной без: "Мама! Мам?!", "Лен, ты выходишь? Ленчик" – "Да, я выхожу". То есть без вот этого всего. И мы валяемся в ванне", – рассказала 44-летняя Кравец.

"Вдвоем?" – уточнила Ефросинина.

"Да, – подтвердила Кравец. – Мы не можем иногда наговориться. Соррян, это, наверное, какой-то интимный момент".

Кравец также рассказала, что старается вместе с мужем ходить в кино.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube