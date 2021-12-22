  "Это интимный момент". Кравец из "Квартала 95" рассказала, как вместе с мужем закрывается в ванной, когда к детям приходит няня

"У нас есть няня выходного дня. Я заметила уже какую субботу подряд – вот мы знаем, что все, пришла Лена. Лена пришла! А значит, можно просто поваляться в ванной без: "Мама! Мам?!", "Лен, ты выходишь? Ленчик" – "Да, я выхожу". То есть без вот этого всего. И мы валяемся в ванне", – рассказала 44-летняя Кравец.
"Вдвоем?" – уточнила Ефросинина.
"Да, – подтвердила Кравец. – Мы не можем иногда наговориться. Соррян, это, наверное, какой-то интимный момент".
Кравец также рассказала, что старается вместе с мужем ходить в кино.
Елена и Сергей Кравец вместе с 1997 года, свои отношения они зарегистрировали в 2002 году. Пара воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).
Старшая дочь Кравец в детстве жила отдельно, так как артистка переехала в Киев ради карьеры. В интервью Ефросининой Елена Кравец рассказывала, что после вторых родов в их с мужем отношениях возник серьезный кризис, преодолеть который помогли психологи.
Супруг актрисы в прошлом был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production.